«Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне

ФК «Карабах» Фото: globallookpress.com
К 16-й минуте «Бенфика» уже вела со счетом 2:0 благодаря точным ударам Энцо Барренечеи (6') и Вангелиса Павлидиса (16'). «Карабах» отыграл один мяч еще до перерыва — Леандро Андраде на 30-й минуте отличился.
В самом начале второго тайма Камило Дуран сравнял счет на 48-й минуте. Алексей Кащук забил победный мяч на 86-й минуте встречи.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Бенфика — Карабах 2:3
Голы: 1:0 Энцо Барренечеа (6'), 2:0 Вангелис Павлидис (16'), 2:1 Леандру Андраде (30'), 2:2 Camilo Duran (48'), 2:3 Алексей Кащук (86') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Энцо Барренечеа, Ричард Риос (Леандро Баррейро Мартинс, 79'), Фредрик Аурснес (Франьо Иванович, 70'), Георгий Судаков, Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 70'), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 79') Карабах: Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Абделла Зубир, Леандру Андраде (Эммануэль Аддай, 66'), Марко Янкович (Алексей Кащук, 77'), Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 77'), Camilo Duran (Муса Гурбанлы, 90'), Kady, Pedro Henrique Rodrigues Bicalho Предупреждения: Эванн Гессан (25'), Ламаре Богард (68')
«Бенфика» 30 сентября сыграет в гостях против «Челси», а «Карабах» 1 октября примет на своем поле «Копенгаген».