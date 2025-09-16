Карло Анчелотти рассказал о лучших игроках, которых тренировал

Главный тренер сборной Бразилииозвучил список лучших футболистов, с которыми ему довелось работать.

«Лучшие игроки, которых я когда-либо тренировал: Роналдо, Криштиану Роналду, Кака, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Дидье Дрогба», — сказал Анчелотти в интервью Madrid Zone.

Анчелотти имеет богатый тренерский опыт — ранее он руководил такими клубами, как туринский «Ювентус», «Милан», лондонский «Челси», «Эвертон», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Наполи».

За свою карьеру 66-летний специалист завоевал 31 трофей, а летом 2025 года принял руководство сборной Бразилии.