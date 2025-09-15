ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    Все новости спорта

    Мостовой: «Балтика» сейчас как прошлогодний «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Локомотив
    Знаменитый в прошлом игрок Александр Мостовой сказал, что нынешняя «Балтика» очень напоминает «Локомотив» образца прошлого сезона.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Балтика» — это «Локомотив» прошлого сезона, который шёл в тройке до зимней паузы. В игре с «Зенитом» мне «Балтика» понравилась. Прежде всего, понравилась боевитостью и неуступчивостью. Это то, что нужно делать другим командам, когда не хватает мастерства. Ещё даёт плюс кураж, который ловят футболисты наверху таблицы. У «Балтики» пока всё здорово складывается, но я бы не перехваливал, как это делают многие«, — сказал Мостовой "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче 8-го тура "Балтика" сыграла вничью с "Зенитом" (0:0). Сейчас команда Андрея Талалаева занимает второе место в таблице РПЛ с 16 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры