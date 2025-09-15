Мостовой: «Балтика» сейчас как прошлогодний «Локомотив»

Знаменитый в прошлом игроксказал, что нынешняяочень напоминаетобразца прошлого сезона.

«Балтика» — это «Локомотив» прошлого сезона, который шёл в тройке до зимней паузы. В игре с «Зенитом» мне «Балтика» понравилась. Прежде всего, понравилась боевитостью и неуступчивостью. Это то, что нужно делать другим командам, когда не хватает мастерства. Ещё даёт плюс кураж, который ловят футболисты наверху таблицы. У «Балтики» пока всё здорово складывается, но я бы не перехваливал, как это делают многие«, — сказал Мостовой "Чемпионату".

В матче 8-го тура "Балтика" сыграла вничью с "Зенитом" (0:0). Сейчас команда Андрея Талалаева занимает второе место в таблице РПЛ с 16 очками.