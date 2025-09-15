Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А

стал самым возрастным полузащитником, забившим гол в истории Серии А.

В возрасте 40 лет и 5 дней хавбек «Милана» поразил ворота «Болоньи» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Его гол на 61-й минуте принес команде минимальную победу со счетом 1:0.

Модрич побил рекорд Нильса Лидхольма, который забивал за «Милан» в возрасте 38 лет и 169 дней в марте 1961 года. Этот рекорд держался более 64 лет. Лука перешел в «Милан» летом 2025 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента.

После трех туров сезона-2025/26 «Милан» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, в то время как «Болонья» с тремя очками расположилась на 13-й позиции.