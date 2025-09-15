ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
  • 07:28
    • Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
    Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А

    Футбол Италии Серия A Милан
    Лука Модрич стал самым возрастным полузащитником, забившим гол в истории Серии А.

    В возрасте 40 лет и 5 дней хавбек «Милана» поразил ворота «Болоньи» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Его гол на 61-й минуте принес команде минимальную победу со счетом 1:0.

    Модрич побил рекорд Нильса Лидхольма, который забивал за «Милан» в возрасте 38 лет и 169 дней в марте 1961 года. Этот рекорд держался более 64 лет. Лука перешел в «Милан» летом 2025 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента.

    После трех туров сезона-2025/26 «Милан» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, в то время как «Болонья» с тремя очками расположилась на 13-й позиции.

