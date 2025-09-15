Жиру назвал самого неприятного защитника в своей карьере

Форвард французского «Лилля»назвал самого и сложного неприятного для себя защитника.

«Теперь моя очередь сказать: ван Дейк— самый сильный защитник, против которого я играл. Он совершенен, груб и бьёт тебя в спину, но всегда с уважением! Не хочу хвастаться, но мне часто удавалось уйти от его опеки, обойти его или выиграть дуэль», — цитирует Жиру Get French Football News.

38-летний Жиру выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Челси», а летом 2025 года пополнял ряды «Лилля». 34-летний Вирджил ван Дейк играет за «Ливерпуль» с 2018 года и является капитаном клуба.