    Жиру назвал самого неприятного защитника в своей карьере

    Футбол
    Форвард французского «Лилля» Оливье Жиру назвал самого и сложного неприятного для себя защитника.

    Оливье Жиру (слева)
    Оливье Жиру (слева)

    «Теперь моя очередь сказать: ван Дейк— самый сильный защитник, против которого я играл. Он совершенен, груб и бьёт тебя в спину, но всегда с уважением! Не хочу хвастаться, но мне часто удавалось уйти от его опеки, обойти его или выиграть дуэль», — цитирует Жиру Get French Football News.

    Календарь и таблица АПЛ

    38-летний Жиру выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Челси», а летом 2025 года пополнял ряды «Лилля». 34-летний Вирджил ван Дейк играет за «Ливерпуль» с 2018 года и является капитаном клуба.

