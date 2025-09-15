ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Балтика — Зенит«Зенит» еле унёс ноги из Калининграда! Адамов спас ничью против новичка РПЛ
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:07
    • Германия выиграла Евробаскет, победив в финале Турцию
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
    Все новости спорта

    Челестини: Если мы так будем играть, то не сможем соревноваться

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче против «Ростова»(0:1).

    Фабио Челестини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Челестини

    «Позитив в том, что мы знаем, что если мы так будем играть, то не сможем соревноваться. До этого момента мы хорошо соревновались. Я всегда говорил, что мои ребята невероятные. Мы теперь знаем, что делать не нужно.

    У нас есть игроки, которые могут играть в футбол. Мы видели очень мало футбола, много ошибок. Концентрация также была не на высоком уровне. Когда концентрации нет, происходит то, что произошло. Но однажды это должно было случиться. Мы сейчас научимся на этих ошибках. Через 48 часов у нас еще один матч и мы покажем, что произошедшее — какой‑то несчастный случай.

    Почему он произошел? Пауза, 14 игроков в сборной, неделя без матчей, теряется фокус. Четыре последних дня мы вели об этом разговор. "Ростов" обыграл нас на 200 процентов по энергетике, по борьбе. Они хотели эти три очка намного больше, чем мы. Мы заслужили проиграть. Нужно научиться на этом и правильно отреагировать», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры