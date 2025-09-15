Аллегри: Наблюдать за игрой Модрича одно удовольствие

Наставник «Милана»остался доволен победой своей команды в игре 3-го тура с «Болоньей» (1:0) и особо отметил игру полузащитника

«Лука — экстраординарный игрок, и наблюдать за его игрой одно удовольствие. Он очень скромный парень, и это показывает, насколько он великий игрок. Он знает, куда полетит мяч, за минуту до этого, он экстраординарен. Матч был важен для всех, команда была действительно сплоченной.

Это действительно выдающаяся команда, игроки не жалуются и усердно работают. У нас есть цель вернуться в Лигу чемпионов, даже если это будет нелегко. Нам нужно быть более внимательными и улучшать нашу игру в обороне», — цитирует Аллегри DAZN.

Единственный мяч в этой игре забил Лука Модрич на 61-й минуте. После трех туров россонери с 6 очками идут на пятом месте в таблице Серии А. В следующем туре 20 сентября они в гостях сыграют с «Удинезе».