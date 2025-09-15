ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
    Все новости спорта

    Аллегри: Наблюдать за игрой Модрича одно удовольствие

    Серия A Футбол Италии Милан Болонья
    Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри остался доволен победой своей команды в игре 3-го тура с «Болоньей» (1:0) и особо отметил игру полузащитника Луки Модрича.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Лука — экстраординарный игрок, и наблюдать за его игрой одно удовольствие. Он очень скромный парень, и это показывает, насколько он великий игрок. Он знает, куда полетит мяч, за минуту до этого, он экстраординарен. Матч был важен для всех, команда была действительно сплоченной.

    Это действительно выдающаяся команда, игроки не жалуются и усердно работают. У нас есть цель вернуться в Лигу чемпионов, даже если это будет нелегко. Нам нужно быть более внимательными и улучшать нашу игру в обороне», — цитирует Аллегри DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    Единственный мяч в этой игре забил Лука Модрич на 61-й минуте. После трех туров россонери с 6 очками идут на пятом месте в таблице Серии А. В следующем туре 20 сентября они в гостях сыграют с «Удинезе».

