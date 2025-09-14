«Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»

Джованни Симеоне Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матче забил нападающий Джованни Симеоне на 59-й минуте и смог принести победу гостям, первую в этом сезоне.
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Торино 0:1
Гол: 0:1 Джованни Симеоне (59') Рома: Миле Свилар, Марио Эрмосо (Стефан Эль-Шаарави, 79'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо (Зеки Челик, 79'), Бриан Кристанте (Никколо Писилли, 65'), Ману Коне, Матиас Соуле, Нейл Эль-Айнауи (Томмазо Бальданци, 46'), Пауло Дибала (Эван Фергюсон, 46'), Wesley Vinicius Franca Lima Торино: Франко Израэль, Кристиано Бираги, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Никола Влашич (Тино Анджорин, 84'), Кристьян Аслани (Адриен Тамез, 80'), Чезаре Казадей (Иван Илич, 64'), Валентин Лацаро, Джованни Симеоне (Закария Абухляль, 64'), Сириль Нгонж (Че Адамс, 64') Предупреждения: Кристьян Аслани (32'), Ардиан Исмайли (35'), Уэсли Франса (52'), Анхелиньо (77'), Закария Абухляль (81')
«Торино» набрал четыре очка и идет на седьмой строчке. «Рома» осталась на четвертой строчке с шестью очками.