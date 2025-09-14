14 сентября, «Парк-де-Пренс», Париж —приметв матче 4-го тура Лиги 1 Франции. Старт поединка в 18:15 мск.

ПСЖ — нынешний лидер чемпионата с 9 очками на счету. В прошлом туре «парижане» отгрузили 6 мячей «Тулузе», поэтому «Лансу» предстоит крайне сложный матч в столице.

Тем не менее «Ланс» тоже идет на серии побед. Клуб выиграл в последних двух турах и находится в шаге от зоны еврокубков. Можно ожидать, что гости приложат максимум усилий.

В очной серии преимущество на стороне ПСЖ. «Парижане» выиграли последние 6 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предложили1.35 на победу ПСЖ и 8.10 на победу «Ланса».

Эксперты LiveSport уверены в ПСЖ, но ждут, что «Ланс» огрызнется. Подробнее о ставках в прогнозе.

Ставка искусственного интеллекта — победа ПСЖ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ланс»

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.