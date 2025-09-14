ПСЖ — нынешний лидер чемпионата с 9 очками на счету. В прошлом туре «парижане» отгрузили 6 мячей «Тулузе», поэтому «Лансу» предстоит крайне сложный матч в столице.
Тем не менее «Ланс» тоже идет на серии побед. Клуб выиграл в последних двух турах и находится в шаге от зоны еврокубков. Можно ожидать, что гости приложат максимум усилий.
В очной серии преимущество на стороне ПСЖ. «Парижане» выиграли последние 6 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предложили1.35 на победу ПСЖ и 8.10 на победу «Ланса».
- Эксперты LiveSport уверены в ПСЖ, но ждут, что «Ланс» огрызнется. Подробнее о ставках в прогнозе.
- Ставка искусственного интеллекта — победа ПСЖ со счетом 2:0.
Трансляция матча
