    «Ростов» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    «Париж» и «Страсбург» одержали победы в Лиге 1

    Лига 1 Футбол Франции Брест Париж Страсбург Гавр
    Завершились еще две встречи 4-го тура чемпионата Франции.

    Венсан Маркетти («Париж»)
    Венсан Маркетти («Париж»)

    «Брест» на своем поле уступил «Парижу» со счетом 1:2.

    Уже на 14-й минуте гости повели после точного удара Виллема Жеббеля.

    Через 20 минут Венсан Маркетти сделал счет 2:0 в пользу «Парижа».

    Хозяева смогли ответить лишь голом с пенальти Романа Дель Кастильо с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Париж 1:2
    Голы: 0:1 Виллем Геббельс (14'), 0:2 Венсан Маршетти (34'), 1:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (52') Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Брэдли Локо (Дауда Гиндо, 86'), Камори Думбия (Реми Лабо Ласкари, 78'), Жорис Шотар, Амиду Макалу (Эрик Эбимбе, 68'), Мама Бальде (Пате Мбуп, 46'), Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк, Michel Diaz Париж: Обед Нкамбадио, Тибо де Смет, Отавио, Мустафа Мбов, Илан Кеббаль (Тимоте Колодзейчак, 87'), Пьерр Лис-Мелу, Венсан Маршетти (Adama Camara, 46'), Максим Лопес, Моузес Саймон (Алимами Гори, 60'), Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо, 60'), Samir Chergui (Ноа Санги, 82') Предупреждения: Венсан Маршетти (23'), Пьерр Лис-Мелу (51') Удаление: Отавио (84')

    «Париж» с 6 очками пока на 10-й строчке, а «Брест» (1) — предпоследний.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Страсбург» с минимальным счетом одолел «Гавр»- 1:0.

    Автором единственного гола с пенальти стал Хоакин Паничелли, забивший на 90+1-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Гавр 1:0
    Гол: 1:0 Хоакин Паникелли (пенальти) (90 + 1') Страсбург: Мамаду Сарр, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Бен Чилвел (Абдул Уаттара, 46'), Матис Амугу (Самуэль Амо-Амейо, 46'), Феликс Лемарешаль (Кендри Паэс, 46'), Диегу Морейра (Марсьяль Годо, 82'), Хоакин Паникелли, Mike Penders, Lucas Hogsberg, Rafael Filipe Goncalves Soares Luis Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре (Реда Хадра, 69'), Готье Льорис, Аруна Санганте (Феликс Мамбимби, 90'), Лоик Него, Рассул Ндиайе (Ayumu Seko, 69'), Ясин Кехта (Этьен Юте-Кинкуэ, 90'), Абдулайе Туре (Simon Ebonog, 76'), Алли Саматта, Исса Сумаре, Yanis Zouaoui Предупреждения: Lucas Hogsberg (40'), Yanis Zouaoui (74'), Ясин Кехта (90'), Lucas Hogsberg (90 + 4')

    Победа позволила «Страсбургу» подняться на 5-е место с 9 очками. «Гавр» с тремя очками пока 13-й.

