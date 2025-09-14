1-й таймМилан — БолоньяОнлайн
    «Милан» — «Болонья»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в Ла Лиге

    «Осасуна» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Осасуна Райо Вальекано
    В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» на своем поле уверенно переиграла «Райо Вальекано» — 2:0.

    Рауль Гарсия
    Рауль Гарсия

    На 15-й минуте счет открыл нападающий Рауль Гарсия.

    Второй мяч на 77-й минуте забил Икер Бенито.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Осасуна — Райо Вальекано 2:0
    Голы: 1:0 Рауль Гарсия (15'), 2:0 Икер Бенито (77') Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Валентен Розье, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро, Рауль Гарсия (Анте Будимир, 60'), Аймар Орос (Икер Бенито, 71'), Виктор Муньос (Рубен Гарсия, 60') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе (Джошуа Вертруд, 10'), Флорьян Лежён (Samuel Becerra, 81'), Андрей Рациу, Педро Диас (Оскар Трехо, 81'), Альваро Гарсия (Серхио Камельо, 65'), Унаи Лопес (Александр Алемао, 64'), Пате Сисс, Хорхе де Фрутос, Иси Паласон Предупреждения: Аймар Орос (24'), Алехандро Катена (43'), Иси Паласон (43'), Пате Сисс (45 + 2'), Абель Бретонес (72')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Осасуна» с 6 очками пока на 9-м месте. «Райо Вальекано»(4) — 14-й.

