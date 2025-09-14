«Лилль» вырвал победу у «Тулузы» в Лиге 1

Этан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Гости открыли счет на 51-й минуте после точного удара Франка Магри.
На 80-й минуте «Тулуза» осталась в меньшинстве после удаления Алексиса Восса.
На 90-й минуте Набиль Бенталеб сравнял счет с пенальти.
Победу «догам» принес на 90+9-й минуте полузащитник Этан Мбаппе, это младший брат Килиана.
Футбол. Франция. Лига 1
Лилль — Тулуза 2:1
Голы: 0:1 Франк Магри (50'), 1:1 Набиль Бенталеб (пенальти) (90'), 2:1 Этан Мбаппе (90 + 8') Лилль: Берке Озер, Айсса Манди, Алешандро Рибейро (Шансель Мбемба, 45'), Ромен Перро, Бенжамен Андре, Айюб Буадди (Набиль Бенталеб, 81'), Матиас Фернандес (Осам Сахрауи, 81'), Фелиш Коррея (Этан Мбаппе, 81'), Оливье Жиру, Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau (Хамза Игаман, 61') Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Кристиан Кассерес, Абу Франсис (Alexis Vossah, 72'), Арон Дённум, Франк Магри (Марио Сауэр, 89'), Santiago Hidalgo (Рафик Мессали, 55'), Dayann Methalie (Джибриль Сидибе, 89') Предупреждения: Арон Дённум (23'), Гийом Рест (56'), Оливье Жиру (83'), Carles Martinez (86'), Франк Магри (88'), Шансель Мбемба (90 + 7') Удаление: Alexis Vossah (80')
«Лилль» благодаря этому успеху вышел на первое место с 10 очками. «Тулуза» (6) — девятая.