Руководители ФИФА и УЕФА недовольны словами Жоана Лапорты

Руководители Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили недовольство заявлениями президента

По информации испанского издания Sport.es, критика Лапорты в адрес организаторов клубного чемпионата мира, проходящего в США, вызвала негативную реакцию в ФИФА. Глава каталонского клуба высказался о том, что действующие чемпионы Ла Лиги — «Барселона» — не были приглашены на турнир, тогда как в соревновании приняли участие более слабые команды.

Кроме того, в УЕФА не одобрили идею Лапорты о проведении матчей чемпионата Испании за рубежом, что также усугубило напряженность в отношениях. Негативное отношение связано и с продолжающимися трениями между Лапортой и футбольным союзом из-за перспективы создания новой Суперлиги.