Кучаев: Мы могли раньше решить исход игры и завершить ее без нервов

Полузащитниквысказался о матче против(1:0).

«Второй тайм дался тяжелее, нужно было играть более хладнокровно. Но мы не смогли этого сделать, если называть вещи своими именами. Слава богу, что удержали преимущество.

Мы могли раньше решить исход игры и завершить ее без нервов, но не получилось. Так как у ЦСКА высокие защитники пошли вперед. Ожидали, что они начнут играть длинными передачами, что будет непросто. ЦСКА хорошо играет вверху.

После победы всегда эмоциональный подъем», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.