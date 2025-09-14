ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокшаровКонфликт «Краснодара» и Кокшарова: ультиматум и обвинения в предательстве
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:07
    • Германия выиграла Евробаскет, победив в финале Турцию
    Все новости спорта

    Кучаев: Мы могли раньше решить исход игры и завершить ее без нервов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о матче против ЦСКА (1:0).

    Константин Кучаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Кучаев

    «Второй тайм дался тяжелее, нужно было играть более хладнокровно. Но мы не смогли этого сделать, если называть вещи своими именами. Слава богу, что удержали преимущество.

    Мы могли раньше решить исход игры и завершить ее без нервов, но не получилось. Так как у ЦСКА высокие защитники пошли вперед. Ожидали, что они начнут играть длинными передачами, что будет непросто. ЦСКА хорошо играет вверху.

    После победы всегда эмоциональный подъем», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры