Холанн: Я должен повести команду за собой

Форвардвыразил мнение, что он должен взять на себя роль лидера в команде.

«Много важных игроков ушли, поэтому новички должны прийти и сделать разницу, а те, кто вроде меня играют здесь уже несколько лет, должны взять на себя больше ответственности. Я должен повести команду за собой, помочь новичкам адаптироваться как можно быстрее, ведь приехать в новую страну и сразу же заиграть — нелегко. Мы должны помогать друг другу», — приводит Sky Sports слова Холанна.

«Манчестер Сити» набрал 3 очка в трех стартовых матчах сезона. Клуб идет 16-м в таблице чемпионата Англии.

Напомним, Холанн играет за «горожан» с 2022 года.