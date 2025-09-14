«Вердер» разнес «Боруссию» М

Романо Шмид Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Самюэль Мбангула, Йенс Стаге, Романо Шмид и Джастин Гидеон.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Вердер 0:2
Голы: 0:1 Самюэль Мбангуля (15'), 0:2 Йенс Стаге (26') Боруссия М: Мориц Николас, Кевин Дикс, Нико Эльведи, Фабио Кьяродия, Лукас Улльрих (Лука Нец, 60'), Рокко Райтц, Филипп Зандер (Янник Энгельгардт, 60'), Джованни Рейна, Робин Хак (Харис Табакович, 60'), Франк Онора, Суто Матино Вердер: Мио Бакхаус, Феликс Агу, Марко Фридль, Юкинари Сугавара, Марко Грюлль, Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид, Сенне Линен, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 63'), Самюэль Мбангуля, Karim Coulibaly Предупреждение: Суто Матино (38')
В активе «Вердера» стало четыре очка и девятое место. У «Боруссии» осталось одно очко и 16-я строчка.