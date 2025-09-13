Зидан: Для меня лучший тренер всех времен — это Гвардиола

Экс-наставникЗинедин Зидан назвал лучшего тренера в истории футбола. Француз выделил, который возглавляет

«Для меня лучший тренер всех времён — это Хосеп Гвардиола. Он неоднократно доказывал свой класс: сначала с "Барселоной", затем в "Баварии", а теперь и в "Манчестер Сити". Мне довелось учиться у него. Он проявил себя как очень открытый человек — делился опытом, давал советы, у нас было много разговоров, несмотря на то что у каждого из нас свой подход к работе.

Я не стану раскрывать, о чём именно он говорил, но это было действительно познавательно и ценно», — приводит слова Зидана Give me Sport.

Гвардиола за время карьеры тренера трижды выигрывал Лигу чемпионов: два раза с «Барселоной», ещё один раз — с «Ман Сити».