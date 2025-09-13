2-й таймБрентфорд — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао Педро«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Тедеев: Закономерным исходом встречи была бы ничья

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон
    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

    Заур Тедеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Заур Тедеев

    «Думаю, игра понравилась зрителям, потому что обе команды сегодня хотели победить. "Краснодар" был более удачлив, в каких‑то моментах повезло больше. Отдельными эпизодами доволен, мы контролировали матч. У нас в составе много новых игроков, понимали, что будет сложно. Но надо отдать им должное: то, о чем мы договаривались, когда собрались этим составом, они выполняли. Ту работу, которую провели в теории, она дала результат. Понятно, что пока кондиции физические оставляют желать лучшего. Но в целом мы создавали моменты, а пропущенные голы, если их проанализировать… Было видно, что в первой ситуации Бакаев просто не попал в ворота, и мы пропустили в ответной атаке. То есть, забей гол, была бы пауза.

    И второй гол — такая же ситуация. Мы входим в штрафную, плохая реакция на потерю мяча и ответная атака. Именно этот момент меня разочаровал: футболист на краю смог разогнать атаку, набрать скорость. Мы пропустили оттуда, откуда не должны пропускать ни в каком случае. В концовке перешли играть в два нападающих, создали несколько моментов. Закономерным исходом встречи была бы ничья. Еще разочаровала последовательность работы арбитров. В пылу борьбы арбитр мог добавить больше времени. И его бригада должна была сигнализировать по делу, если мы говорим о правильном футболе. Я доволен командой, видно, что эта команда может стать еще сильнее», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

    Клуб из Тольятти с шестью очками занимает 14‑е место в турнирной таблице.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры