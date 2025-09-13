Тедеев: Закономерным исходом встречи была бы ничья

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Думаю, игра понравилась зрителям, потому что обе команды сегодня хотели победить. "Краснодар" был более удачлив, в каких‑то моментах повезло больше. Отдельными эпизодами доволен, мы контролировали матч. У нас в составе много новых игроков, понимали, что будет сложно. Но надо отдать им должное: то, о чем мы договаривались, когда собрались этим составом, они выполняли. Ту работу, которую провели в теории, она дала результат. Понятно, что пока кондиции физические оставляют желать лучшего. Но в целом мы создавали моменты, а пропущенные голы, если их проанализировать… Было видно, что в первой ситуации Бакаев просто не попал в ворота, и мы пропустили в ответной атаке. То есть, забей гол, была бы пауза.

И второй гол — такая же ситуация. Мы входим в штрафную, плохая реакция на потерю мяча и ответная атака. Именно этот момент меня разочаровал: футболист на краю смог разогнать атаку, набрать скорость. Мы пропустили оттуда, откуда не должны пропускать ни в каком случае. В концовке перешли играть в два нападающих, создали несколько моментов. Закономерным исходом встречи была бы ничья. Еще разочаровала последовательность работы арбитров. В пылу борьбы арбитр мог добавить больше времени. И его бригада должна была сигнализировать по делу, если мы говорим о правильном футболе. Я доволен командой, видно, что эта команда может стать еще сильнее», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Клуб из Тольятти с шестью очками занимает 14‑е место в турнирной таблице.