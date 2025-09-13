1-й тайм Краснодар — АкронОнлайн
    «Краснодар» — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Гол Вольтемаде обеспечил «Ньюкаслу» победу над «Вулверхэмптоном»

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Вулверхэмптон
    «Ньюкасл» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил нападающий «сорок» Ник Вольтемаде на 30-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Ник Вольтемаде (30') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Джейкоб Мёрфи (Свен Ботман, 90'), Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга, 80'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 65'), Ник Вольтемаде (Уильям Осула, 65') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Уго Буэно, Ладислав Крейчи, Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Йерсон Москера (Жанрикне Беллегард, 66'), Жуан Гомес, Андре (Маршал Манетси, 65'), Хван Хи Чан (Fer Lopez, 77'), Толу Арокадаре (Джон Арьяс, 66'), Родригу Гомеш (Джексон Тшатшуа, 77') Предупреждения: Ладислав Крейчи (7'), Андре (31'), Маршал Манетси (68'), Жуан Гомес (69'), Бруно Гимарайнс (88')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (0 очков).

  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
