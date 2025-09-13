Гол Вольтемаде обеспечил «Ньюкаслу» победу над «Вулверхэмптоном»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий «сорок» Ник Вольтемаде на 30-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Вулверхэмптон 1:0
Гол: 1:0 Ник Вольтемаде (30') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Джейкоб Мёрфи (Свен Ботман, 90'), Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга, 80'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 65'), Ник Вольтемаде (Уильям Осула, 65') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Уго Буэно, Ладислав Крейчи, Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Йерсон Москера (Жанрикне Беллегард, 66'), Жуан Гомес, Андре (Маршал Манетси, 65'), Хван Хи Чан (Fer Lopez, 77'), Толу Арокадаре (Джон Арьяс, 66'), Родригу Гомеш (Джексон Тшатшуа, 77') Предупреждения: Ладислав Крейчи (7'), Андре (31'), Маршал Манетси (68'), Жуан Гомес (69'), Бруно Гимарайнс (88')
После этого матча «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (0 очков).