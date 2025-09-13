«Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1

в гостях обыграл(2:1) в матче 4-го тура французской Лиги 1.

У гостей отличились Такуми Минамино на 45+2-й минуте и Джордж Иленикена на 88-й минуте.

На 73-й минуте защитник «Монако» Мохаммед Салису оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Российский полузащитник «монегасок» Александр Головин отсутствовал в заявке на этот матч.

Футбол. Франция. Лига 1

Осер — Монако 1:2

Голы: 0:1 Такуми Минамино (45 + 2'), 1:1 Мохаммед Салису (автогол) (73'), 1:2 Джордж Иленихена (88'), 2:2 (90 + 1') Осер: Тео Де Персен, Марвен Сеная, Фредрик Оппегор, Гидеон Менса, Элиша Овусу, Кевин Дануа (Ибрахим Осман, 90'), Хосуэ Казимир, Лассин Синайоко (Руди Матондо, 77'), Дэнни Намасо, Секу Мара (Лассо Кулибали, 64'), Telli Siwe Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара (Каю Энрике, 63'), Мохаммед Салису, Тило Керер, Вандерсон, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун (Парис Бруннер, 63'), Такуми Минамино (Мамаду Кулибали, 90'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 78'), Aladji Bamba (Ламин Камара, 78') Предупреждения: Денис Закария (38'), Кассум Уаттара (42'), Хосуэ Казимир (55'), Такуми Минамино (55'), Элиша Овусу (64'), Хосуэ Казимир (68'), Aladji Bamba (71'), Парис Бруннер (75'), Каю Энрике (90 + 3')