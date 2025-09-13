ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    «Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1

    «Осер» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Осер Монако
    «Монако» в гостях обыграл «Осер» (2:1) в матче 4-го тура французской Лиги 1.

    Денис Закария — игрок «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Закария — игрок «Монако»

    У гостей отличились Такуми Минамино на 45+2-й минуте и Джордж Иленикена на 88-й минуте.

    На 73-й минуте защитник «Монако» Мохаммед Салису оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Российский полузащитник «монегасок» Александр Головин отсутствовал в заявке на этот матч.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Осер — Монако 1:2
    Голы: 0:1 Такуми Минамино (45 + 2'), 1:1 Мохаммед Салису (автогол) (73'), 1:2 Джордж Иленихена (88'), 2:2 (90 + 1') Осер: Тео Де Персен, Марвен Сеная, Фредрик Оппегор, Гидеон Менса, Элиша Овусу, Кевин Дануа (Ибрахим Осман, 90'), Хосуэ Казимир, Лассин Синайоко (Руди Матондо, 77'), Дэнни Намасо, Секу Мара (Лассо Кулибали, 64'), Telli Siwe Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара (Каю Энрике, 63'), Мохаммед Салису, Тило Керер, Вандерсон, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун (Парис Бруннер, 63'), Такуми Минамино (Мамаду Кулибали, 90'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 78'), Aladji Bamba (Ламин Камара, 78') Предупреждения: Денис Закария (38'), Кассум Уаттара (42'), Хосуэ Казимир (55'), Такуми Минамино (55'), Элиша Овусу (64'), Хосуэ Казимир (68'), Aladji Bamba (71'), Парис Бруннер (75'), Каю Энрике (90 + 3')

    «Монако» располагается на 3-й позиции в Лиге 1 с 9-ю очками в активе. «Осер» — на 15-й строчке (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры