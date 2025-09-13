ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов

    Важная победа перед сложнейшей неделей

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Марсель Лорьян
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
  • 00:01
    • «Севилья» и «Эльче» поделили очки в матче Примеры
  • 22:20
    • «Шанхайские драконы» одержал уверенную победу над «Локомотивом»
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
    Все новости спорта
    Игроки Марселя празднуют гол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки Марселя празднуют гол
    Вечера в Лиге 1 бывают разными: иногда осторожными и скучными, а иногда превращаются в настоящий праздник футбола. В матче «Марселя» против «Лорьяна» зрители получили именно второй вариант. Хозяева победили 4:0, а Мейсон Гринвуд, Бенжамен Павар, Эйнджел Гомес и Найеф Агерд — сделали всё, чтобы трибунам было, что вспомнить после матча.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лорьян 4:0
    Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (13'), 2:0 Бенжамен Павар (20'), 3:0 Анхель Гомес (33'), 4:0 Наиф Агер (90 + 3'), 5:0 Джек Кларк (78') Марсель: Жеффри Де Ланге, Микаэль Мурильо, Бенжамен Павар (Артур Вермерен, 78'), Наиф Агер, Факундо Медина (Эмерсон, 61'), Жоффрей Кондогбиа (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 61'), Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Билал Надир, Тимоти Уэа (Игор Пайшао, 61'), Амин Гуири (Matt O'Riley, 44') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Ноа Кадиу (Arsene Kouassi, 14'), Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго (Arthur Avom Ebong, 62'), Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука (Тосин Айегун, 74'), Бамо Мейте, Самбу Сумано (Мохамед Бамба, 62'), Dermane Karim Предупреждения: Бенжамен Павар (26'), Анхель Гомес (54'), Karim Dermane (55'), Абдулайе Фай (72'), Игор Пайшао (86') Удаление: Дарлин Йонгва (10')

    Футбол умеет мгновенно менять сюжет. Вроде бы команды только нащупывали ритм после паузы на сборные, как всё перевернулось. Уже на 10-й минуте Майкл Мурильо, подключившийся по правому флангу, вынудил Дарлина Йонгву нарушить правила в штрафной. Судья показал красную карточку и назначил пенальти. Для «Лорьяна» это стало приговором: остаться вдесятером против «Марселя» на «Велодроме» — значит добровольно расписаться в собственной беспомощности.

    Удаление Йонгву
    gettyimages.com

    Гринвуд спокойно пробил с точки и открыл счёт. Его жесты после гола говорили сами за себя: здесь он чувствует уверенность, здесь он нужен.

    Мейсон Гринвуд
    gettyimages.com

    Павар — с возвращением

    Спустя всего несколько минут «Велодром» увидел вторую вспышку. На угловой к чужим воротам пошёл Бенжамен Павар — и выбрал идеальный момент, чтобы дебютировать с голом. Мощный прыжок, удар головой под перекладину — 2:0. Для него это было возвращение во французский футбол спустя почти десятилетие, и аплодисменты трибун звучали так, будто в команду вернулся давний герой.

    Бенжамен Павар празднует гол
    gettyimages.com

    Но праздник продолжался. На 33-й минуте мяч после розыгрыша углового отскочил к Эйнджелу Гомесу. Он взял паузу, поймал момент и нанес удар, от которого у Мвого не осталось ни единого шанса. Красивый гол сделал счёт 3:0, и на трибунах «Велодрома» царила атмосфера карнавала.

    Эйнджел Гомес
    gettyimages.com

    К этому моменту «Лорьян» был уже полностью дезориентирован. Гости пытались цепляться за игру, но выглядели так, будто всё ещё не отошли от предыдущего кошмара — поражения 1:7 от «Лилля».

    Тайм для контроля

    Второй тайм стал противоположностью первого. Если в начале матча «Марсель» был огненным, то после перерыва заметно охладился. Де Дзерби решил, что пора беречь силы перед тяжёлой неделей — впереди «Реал» в Мадриде и «ПСЖ» в национальном «класико». Команда продолжала владеть мячом, но атаковала осторожнее, словно пробуя разные тактические комбинации.

    У Гринвуда были шансы оформить дубль: сначала его удар парировал Мвого, затем англичанин пробил чуть выше ворот. На фоне уверенного преимущества «Марселя» эти эпизоды выглядели скорее как репетиция перед большими матчами, чем как упущенные возможности.

    Марсель — Лорьян
    gettyimages.com

    Зрители же получили ещё один повод для радости: дебюты новых игроков. На поле вышли Игор Пайшао, Эмерсон и Артур Вермеерен. Болельщики аплодировали каждому выходу, понимая, что клуб продолжает строить новое лицо команды.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Финальный аккорд Агерда

    Когда уже казалось, что счёт не изменится, Найеф Агерд решил поставить точку жирным штрихом. На последних минутах матча он пробил издали, и мяч, срикошетив от защитника, влетел в сетку. 4:0 — результат, идеально отражавший разницу в классе и настрое команд в этот вечер.

    Агерд с партнёрами после гола
    gettyimages.com

    Для «Марселя» игра значила больше, чем просто три очка. Это было напоминание самому себе: команда способна играть смело, эффектно и с уверенностью. После болезненного поражения против «Лиона» болельщики получили то, что хотели — реакцию и доказательство характера.

    Для «Лорьяна» же вечер стал продолжением кошмаров. Второе разгромное поражение подряд загоняет команду в зону вылета и оставляет тренеру Оливье Панталони слишком много вопросов. Его подопечные выглядели растерянными, без плана и без веры в себя.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Впрочем, на фоне слабости соперника игра «Марселя» всё равно была достойна похвалы. Команда Де Дзерби показала дисциплину, прессинг и умение реализовывать моменты. И самое главное — подарила болельщикам чувство праздника перед самыми трудными испытаниями сентября.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры