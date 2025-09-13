«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов

Вечера в Лиге 1 бывают разными: иногда осторожными и скучными, а иногда превращаются в настоящий праздник футбола. В матче «Марселя» против «Лорьяна» зрители получили именно второй вариант. Хозяева победили 4:0, а Мейсон Гринвуд, Бенжамен Павар, Эйнджел Гомес и Найеф Агерд — сделали всё, чтобы трибунам было, что вспомнить после матча.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Лорьян 4:0 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (13'), 2:0 Бенжамен Павар (20'), 3:0 Анхель Гомес (33'), 4:0 Наиф Агер (90 + 3'), 5:0 Джек Кларк (78') Марсель: Жеффри Де Ланге, Микаэль Мурильо, Бенжамен Павар (Артур Вермерен, 78'), Наиф Агер, Факундо Медина (Эмерсон, 61'), Жоффрей Кондогбиа (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 61'), Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Билал Надир, Тимоти Уэа (Игор Пайшао, 61'), Амин Гуири (Matt O'Riley, 44') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Ноа Кадиу (Arsene Kouassi, 14'), Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго (Arthur Avom Ebong, 62'), Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука (Тосин Айегун, 74'), Бамо Мейте, Самбу Сумано (Мохамед Бамба, 62'), Dermane Karim Предупреждения: Бенжамен Павар (26'), Анхель Гомес (54'), Karim Dermane (55'), Абдулайе Фай (72'), Игор Пайшао (86') Удаление: Дарлин Йонгва (10')

Футбол умеет мгновенно менять сюжет. Вроде бы команды только нащупывали ритм после паузы на сборные, как всё перевернулось. Уже на 10-й минуте Майкл Мурильо, подключившийся по правому флангу, вынудил Дарлина Йонгву нарушить правила в штрафной. Судья показал красную карточку и назначил пенальти. Для «Лорьяна» это стало приговором: остаться вдесятером против «Марселя» на «Велодроме» — значит добровольно расписаться в собственной беспомощности.

Удаление Йонгву gettyimages.com

Гринвуд спокойно пробил с точки и открыл счёт. Его жесты после гола говорили сами за себя: здесь он чувствует уверенность, здесь он нужен.

Мейсон Гринвуд gettyimages.com

Павар — с возвращением

Спустя всего несколько минут «Велодром» увидел вторую вспышку. На угловой к чужим воротам пошёл Бенжамен Павар — и выбрал идеальный момент, чтобы дебютировать с голом. Мощный прыжок, удар головой под перекладину — 2:0. Для него это было возвращение во французский футбол спустя почти десятилетие, и аплодисменты трибун звучали так, будто в команду вернулся давний герой.

Бенжамен Павар празднует гол gettyimages.com

Но праздник продолжался. На 33-й минуте мяч после розыгрыша углового отскочил к Эйнджелу Гомесу. Он взял паузу, поймал момент и нанес удар, от которого у Мвого не осталось ни единого шанса. Красивый гол сделал счёт 3:0, и на трибунах «Велодрома» царила атмосфера карнавала.

Эйнджел Гомес gettyimages.com

К этому моменту «Лорьян» был уже полностью дезориентирован. Гости пытались цепляться за игру, но выглядели так, будто всё ещё не отошли от предыдущего кошмара — поражения 1:7 от «Лилля».

Тайм для контроля

Второй тайм стал противоположностью первого. Если в начале матча «Марсель» был огненным, то после перерыва заметно охладился. Де Дзерби решил, что пора беречь силы перед тяжёлой неделей — впереди «Реал» в Мадриде и «ПСЖ» в национальном «класико». Команда продолжала владеть мячом, но атаковала осторожнее, словно пробуя разные тактические комбинации.

У Гринвуда были шансы оформить дубль: сначала его удар парировал Мвого, затем англичанин пробил чуть выше ворот. На фоне уверенного преимущества «Марселя» эти эпизоды выглядели скорее как репетиция перед большими матчами, чем как упущенные возможности.

Марсель — Лорьян gettyimages.com

Зрители же получили ещё один повод для радости: дебюты новых игроков. На поле вышли Игор Пайшао, Эмерсон и Артур Вермеерен. Болельщики аплодировали каждому выходу, понимая, что клуб продолжает строить новое лицо команды.

Финальный аккорд Агерда

Когда уже казалось, что счёт не изменится, Найеф Агерд решил поставить точку жирным штрихом. На последних минутах матча он пробил издали, и мяч, срикошетив от защитника, влетел в сетку. 4:0 — результат, идеально отражавший разницу в классе и настрое команд в этот вечер.

Агерд с партнёрами после гола gettyimages.com

Для «Марселя» игра значила больше, чем просто три очка. Это было напоминание самому себе: команда способна играть смело, эффектно и с уверенностью. После болезненного поражения против «Лиона» болельщики получили то, что хотели — реакцию и доказательство характера.

Для «Лорьяна» же вечер стал продолжением кошмаров. Второе разгромное поражение подряд загоняет команду в зону вылета и оставляет тренеру Оливье Панталони слишком много вопросов. Его подопечные выглядели растерянными, без плана и без веры в себя.

Впрочем, на фоне слабости соперника игра «Марселя» всё равно была достойна похвалы. Команда Де Дзерби показала дисциплину, прессинг и умение реализовывать моменты. И самое главное — подарила болельщикам чувство праздника перед самыми трудными испытаниями сентября.