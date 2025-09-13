ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гвардиола: Доннарумма действительно выступает на выдающемся уровне

    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из французского «ПСЖ».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Я не стал бы требовать от Джиджи, чтобы он делал то, что ему неудобно. Мы не просим у Джиджи повторить то, что делал Эдерсон. Мы говорим о лучших в этой области. Речь не о том, чтобы обесценивать другого вратаря, они разные. В итоге у нас есть потенциал с Джиджи и с Джеймсом Траффордом, мы будем их использовать.

    Доннарумма действительно выступает на выдающемся уровне. Это то, что он нам нужно. Мы выступаем на больших аренах. Ему всё равно будут забивать голы, это точно, но мы все постараемся ему помочь пропускать меньше», — приводит слова Гвардиолы Footmercato.

    26-летний итальянец Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» летом 2025 года.

