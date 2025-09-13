«Боруссия» и «Хоффенхайм» выиграли свои матчи Бундеслиги

Завершились матчи третьего тура немецкой Бундеслиги.

В одном из них «Боруссия» на выезде переиграла «Хайденхайм» со счетом 2:0.

Забитыми мячами смогли отметиться Серу Гирасси и Максимилиан Байер.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Боруссия Д 0:2 Голы: 0:1 Серу Гирасси (33'), 0:2 Максимилиан Байер (45 + 6') Хайденхайм: Диант Рамай, Омар Траоре, Патрик Майнка, Леарт Пакярада (Йонас Фёренбах, 7'), Бенедикт Гимбер (Марнон Буш, 46'), Лука Кербер, Ян Шёппнер, Арийон Ибрахимович (Тим Зирслебен, 81'), Адриан Бек (Сэрлорд Конте, 46'), Матиас Хонсак (Миккель Кауфманн, 70'), Буду Зивзивадзе Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Салих Озкан, 75'), Карим Адейеми (Джоб Беллингем, 65'), Феликс Нмеча (Филиппо Мане, 90'), Паскаль Грос (Карни Чуквуэмека, 65'), Максимилиан Байер (Коул Кэмпбелл, 74'), Серу Гирасси Предупреждения: Карим Адейеми (27'), Бенедикт Гимбер (39'), Юлиан Рюэрсон (45 + 2'), Ян Шёппнер (47'), Серу Гирасси (85') Удаление: Буду Зивзивадзе (22')

«Боруссия» набрала семь очков и первое место в турнирной таблице, «Хайденхайм» (0) — последний.

В параллельной игре «Хоффенхайм» в гостях переиграл «Унион» с результатом 4:2.

В составе победителей забили Андрей Крамарич, Фисник Асллани (дважды) и Тим Лемперле.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Хоффенхайм 2:4 Голы: 0:1 Андрей Крамарич (пенальти) (45 + 1'), 0:2 Фисник Аслани (45 + 3'), 1:2 Ильяс Анса (49'), 1:3 Фисник Аслани (52'), 2:3 Том Роте (71'), 2:4 Тим Лемперте (пенальти) (83') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Том Роте, Кристофер Триммель, Рани Хедира (Алёша Кемляйн, 73'), Яник Хаберер (Алекс Краль, 68'), Роберт Сков (Деррик Кён, 85'), Оливер Бёрк (Тим Скарке, 74'), Андрей Илич, Ильяс Анса (Чон У Ён, 74') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари (Артур Шавес, 78'), Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Базумана Туре (Александер Прасс, 78'), Фисник Аслани (Макс Мёрштедт, 66'), Тим Лемперте (Мухаммед Дамар, 86'), Андрей Крамарич (Гриша Прёмель, 66'), Leon Avdullahu Предупреждения: Леопольд Кверфельд (45'), Фисник Аслани (57') Удаление: Том Роте (82')

«Хоффенхайм» (6) — теперь пятый, «Унион» (3) — 13-й.

И, наконец, «Вольфсбург» и «Кельн» сыграли вничью со счетом 3:2.

На голы Луки Вальдшмидта, Исака Йоханесона и Якуба Каминьского хозяева ответили точными ударами Мохамеда Амуры, Ловро Майера и Максимилиана Арнольда.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Кёльн 2:2 Голы: 0:1 Джан-Лука Вальдшмидт (5'), 1:1 Мохамед Амура (42'), 2:1 Ловро Майер (66'), 2:2 Isak Bergmann Johannesson (90 + 1'), 3:2 (90 + 9'), 3:3 (90 + 14') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер, Моритц Йенц, Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис, Максимилиан Арнольд, Винисиус Соуза, Ловро Майер (Йенсон Селт, 86'), Патрик Виммер (Адам Дагим, 89'), Андреас Сков Ольсен (Йеспер Линдстрём, 89'), Мохамед Амура (Dzenan Pejcinovic, 70') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Тимо Хюберс, Рав Ван ден Берг (Флориан Кайнц, 72'), Себастьян Себулонсен (Алессио Кастро-Монтес, 64'), Мариус Бюльтер, Якуб Каминьский, Ян Тильман (Said El Mala, 64'), Джан-Лука Вальдшмидт (Isak Bergmann Johannesson, 46'), Joel Schmied, Kristoffer Lund Hansen Предупреждения: Ловро Майер (68'), Joel Schmied (73'), Isak Bergmann Johannesson (84'), Камиль Грабара (86')

У «Кельна» теперь 7 очков и второе место, «Вольфсбург» (5) — 7-й.