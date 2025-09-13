Эриксен: С нетерпением жду нового приключения в «Вольфсбурге»

Новичоквысказался по поводу перехода в немецкий клуб.

«Могу сказать, что "Вольфсбург" — мой первый клуб в Бундеслиге. Я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе мы сможем чего-то достичь.

Переговоры с руководством клуба прошли очень хорошо. Я сразу почувствовал, что главный тренер имеет чёткое видение команды и моей роли в ней. То, что в составе есть несколько знакомых лиц из сборной Дании, сделало "Вольфсбург" особенно привлекательным предложением для меня», — приводит слова Эриксена сайт «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне датчанин играл за «Манчестер Юнайтед».