Эриксен: С нетерпением жду нового приключения в «Вольфсбурге»

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
«Могу сказать, что "Вольфсбург" — мой первый клуб в Бундеслиге. Я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе мы сможем чего-то достичь.
Переговоры с руководством клуба прошли очень хорошо. Я сразу почувствовал, что главный тренер имеет чёткое видение команды и моей роли в ней. То, что в составе есть несколько знакомых лиц из сборной Дании, сделало "Вольфсбург" особенно привлекательным предложением для меня», — приводит слова Эриксена сайт «Вольфсбурга».
В минувшем сезоне датчанин играл за «Манчестер Юнайтед».