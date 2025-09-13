Киву — о поражении «Ювентусу»: Это вопрос опыта, но мы хотим смотреть на позитивные стороны

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (3:4) в матче 3-го тура Серии А.

«Думаю, мы очень хорошо сыграли и в первом, и во втором тайме. К сожалению, были моменты, особенно в последние 10 минут, где нам чего-то не хватило. В целом мы приехали сюда, чтобы действовать первым номером, играть с характером, пытаться победить, а не довольствоваться малым.

Нам не хватило остроты, и мы не до конца понимали, что в концовке надо было действовать иначе. Мы должны были лучше справляться с определенными моментами, потому что с самого начала "Юве" не стеснялся просто выбивать мяч на трибуны, когда попадал в трудное положение.

Все дело в понимании, когда стоит делать определенные вещи, а когда — нет. Если вы потратили много энергии, чтобы переломить ход игры, нужно уметь контролировать ее по-другому в таких ситуациях. Это вопрос опыта, но мы хотим смотреть на позитивные стороны, даже если возвращаемся домой с сожалением и без очков», — приводит слова Киву DAZN Italia.

«Интер» занимает 11-е место в Серии А с 3 баллами.