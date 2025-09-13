ПерерывОсер — МонакоОнлайн
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин«Осер» — «Монако». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Киву — о поражении «Ювентусу»: Это вопрос опыта, но мы хотим смотреть на позитивные стороны

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (3:4) в матче 3-го тура Серии А.

    Кристиан Киву
    «Думаю, мы очень хорошо сыграли и в первом, и во втором тайме. К сожалению, были моменты, особенно в последние 10 минут, где нам чего-то не хватило. В целом мы приехали сюда, чтобы действовать первым номером, играть с характером, пытаться победить, а не довольствоваться малым.

    Нам не хватило остроты, и мы не до конца понимали, что в концовке надо было действовать иначе. Мы должны были лучше справляться с определенными моментами, потому что с самого начала "Юве" не стеснялся просто выбивать мяч на трибуны, когда попадал в трудное положение.

    Все дело в понимании, когда стоит делать определенные вещи, а когда — нет. Если вы потратили много энергии, чтобы переломить ход игры, нужно уметь контролировать ее по-другому в таких ситуациях. Это вопрос опыта, но мы хотим смотреть на позитивные стороны, даже если возвращаемся домой с сожалением и без очков», — приводит слова Киву DAZN Italia.

    «Интер» занимает 11-е место в Серии А с 3 баллами.

    Читайте также

