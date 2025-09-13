ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
    «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

    «Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 2:0, обзор голов

    «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 4-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У «матрасников» голы записали на свой счет Пабло Барриос на 9-й минуте и Николас Гонсалес на 52-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетико — Вильярреал 2:0
    Голы: 1:0 Пабло Барриос (9'), 2:0 Николас Гонсалес (52') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман (Марк Пубиль, 77'), Клеман Лангле, Маттео Руджери (Давид Ганцко, 76'), Маркос Льоренте, Коке, Пабло Барриос, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес (Конор Галлахер, 76'), Антуан Гризманн, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 46') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 79'), Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Сантьяго Комесанья, 64'), Даниэль Парехо, Томас Парти (Пап Гуй, 64'), Тажон Бушанан, Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи, 79'), Николя Пепе (Айосе Перес, 64') Предупреждения: Даниэль Парехо (24'), Хулиан Альварес (32'), Ренато Вейга (65'), Маттео Руджери (73'), Сантьяго Моуриньо (84'), Альфонсо Педраса (90 + 4')

    После этого матча «Атлетико» занимает 9-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 4-й строчке (7 баллов).

