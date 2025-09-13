«Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

одержал победу над(2:0) в матче 4-го тура испанской Примеры.

У «матрасников» голы записали на свой счет Пабло Барриос на 9-й минуте и Николас Гонсалес на 52-й минуте.

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетико — Вильярреал 2:0 Голы: 1:0 Пабло Барриос (9'), 2:0 Николас Гонсалес (52') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман (Марк Пубиль, 77'), Клеман Лангле, Маттео Руджери (Давид Ганцко, 76'), Маркос Льоренте, Коке, Пабло Барриос, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес (Конор Галлахер, 76'), Антуан Гризманн, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 46') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 79'), Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Сантьяго Комесанья, 64'), Даниэль Парехо, Томас Парти (Пап Гуй, 64'), Тажон Бушанан, Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи, 79'), Николя Пепе (Айосе Перес, 64') Предупреждения: Даниэль Парехо (24'), Хулиан Альварес (32'), Ренато Вейга (65'), Маттео Руджери (73'), Сантьяго Моуриньо (84'), Альфонсо Педраса (90 + 4')

После этого матча «Атлетико» занимает 9-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 4-й строчке (7 баллов).