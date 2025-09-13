«Атлетик» проиграл «Алавесу»

В матче четвертого тура испанской Примерына выезде переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Алекс Беренгер, который поразил собственные ворота.

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетик — Алавес 0:1 Гол: 0:1 Алехандро Беренгер (автогол) (58') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 59'), Микель Хаурегисар, Ойан Сансет (Роберт Наварро, 68'), Алехандро Беренгер (Nicolas Serrano, 81'), Иньяки Уильямс (Урко Исета, 81'), Горка Гурусета (Мароан Саннади, 59') Алавес: Антонио Сивера, Мусса Диарра (Виктор Парада, 89'), Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Хонни Отто, Карлос Аленья (Хон Пачеко, 75'), Хон Гуриди (Денис Суарес, 46'), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Мариано Диас (Тони Мартинес, 46'), Карлос Висенте (Лукас Бое, 46') Предупреждения: Иньиго Руис де Галарета (19'), Мариано Диас (30'), Факундо Теналья (49'), Айтор Паредес (53'), Мароан Саннади (85'), Пабло Ибаньес (90 + 2'), Урко Исета (90 + 4')

У «Атлетика» осталось 9 очков и второе место в испанской Примере. У «Алавеса» теперь 7 баллов и седьмая строчка.