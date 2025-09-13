22:00 Брентфорд — ЧелсиОнлайн
    «Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
  21:33
    Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  21:25
    «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  21:10
    Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  20:59
    «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  19:15
    «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
    «Атлетик» проиграл «Алавесу»

    «Атлетик» — «Алавес»: счет матча 0:1, обзор гола

    В матче четвертого тура испанской Примеры «Алавес» на выезде переиграл «Атлетик» со счетом 1:0.

    Алекс Беренгер
    Алекс Беренгер

    Автором единственного забитого мяча стал Алекс Беренгер, который поразил собственные ворота.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетик — Алавес 0:1
    Гол: 0:1 Алехандро Беренгер (автогол) (58') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 59'), Микель Хаурегисар, Ойан Сансет (Роберт Наварро, 68'), Алехандро Беренгер (Nicolas Serrano, 81'), Иньяки Уильямс (Урко Исета, 81'), Горка Гурусета (Мароан Саннади, 59') Алавес: Антонио Сивера, Мусса Диарра (Виктор Парада, 89'), Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Хонни Отто, Карлос Аленья (Хон Пачеко, 75'), Хон Гуриди (Денис Суарес, 46'), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Мариано Диас (Тони Мартинес, 46'), Карлос Висенте (Лукас Бое, 46') Предупреждения: Иньиго Руис де Галарета (19'), Мариано Диас (30'), Факундо Теналья (49'), Айтор Паредес (53'), Мароан Саннади (85'), Пабло Ибаньес (90 + 2'), Урко Исета (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетика» осталось 9 очков и второе место в испанской Примере. У «Алавеса» теперь 7 баллов и седьмая строчка.

