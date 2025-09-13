ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Анчелотти: В сборной Бразилии я чувствую себя очень комфортно

    Футбол Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что хотел бы возглавлять национальную команду до 2030 года.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Да, я с 2023 года хотел работать со сборной Бразилии. Подготовка к чемпионату мира для этой команды — нечто особенное. Я подписал контракт на один год, и после турнира станет понятно, как дальше. На тот момент это решение казалось правильным. Если федерация захочет продлить сотрудничество — у меня не будет возражений.

    Я чувствую себя здесь очень комфортно, моя семья тоже счастлива. Время всё расставит на свои места. Продлить работу до 2030-го? Это было бы здорово», — сказал Анчелотти ESPN.

    Под руководством Анчелотти сборная Бразилии провела четыре матча: обыграла Парагвай и Чили, сыграла вничью с Эквадором и уступила Боливии. Команда уже обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026.

