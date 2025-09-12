ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Смолов: Были предложения из Греции, Кипра и ОАЭ

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России
    Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов рассказал о предложениях от других команд.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Поступали предложения, но не очень устраивали. Были клубы, которые выступают в еврокубках. Какие страны? Греция, Кипр, Арабские Эмираты.

    Сохраняется ли интерес? Уже нет. Есть какие-то новые предложения, но уже не вступаю в дискуссию. Просто речь идет о переезде в другую страну, которая не самая привлекательная», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Краснодар» после окончания сезона объявил об уходе Смолова из команды. Сейчас он выступает в Кубке России за медиафутбольную команду «Броук Бойз».

