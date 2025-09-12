Смолов: Были предложения из Греции, Кипра и ОАЭ

Нападающийрассказал о предложениях от других команд.

«Поступали предложения, но не очень устраивали. Были клубы, которые выступают в еврокубках. Какие страны? Греция, Кипр, Арабские Эмираты.

Сохраняется ли интерес? Уже нет. Есть какие-то новые предложения, но уже не вступаю в дискуссию. Просто речь идет о переезде в другую страну, которая не самая привлекательная», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Краснодар» после окончания сезона объявил об уходе Смолова из команды. Сейчас он выступает в Кубке России за медиафутбольную команду «Броук Бойз».