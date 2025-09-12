12 сентябряпроведут очный поединок, которым они откроют программу 3-го тура немецкой Бундеслиги. Начало в 21:30 мск.

«Байер» провалил старт сезона, вследствие чего Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера. За 2 тура клуб набрал один пункт. «Фармацевты» проиграли «Хоффенхайму» и сыграли вничью с «Вердером».

«Айнтрахт» к третьему туру чувствует себя уверенно. «Орлы» набрали максимальные 6 очков, обыграв «Вердер» и «Хоффенхайм». Сейчас клуб соревнуется с «Баварией» за первое место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Байер» — фаворит букмекеров за 2.13, на победу «Айнтрахта» можно поставить с коэффициентом 3.40.

Эксперты LiveSport выпустили прогноз, в котором рассказали, добудет ли «Байер» первую победу в сезоне.

Искусственный интеллект считает, что «Байер» все же выиграет при счете 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

