    «Байер» — «Айнтрахт». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 21:53
    • «Сочи» всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
  • 21:48
    • «Торпедо» одержало третью победу подряд в КХЛ
  • 21:25
    • Защитник «Реала» Рюдигер выбыл на три месяца из-за травмы
    «Байер» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    12 сентября «Байер» и «Айнтрахт» проведут очный поединок, которым они откроют программу 3-го тура немецкой Бундеслиги. Начало в 21:30 мск.

    «Байер» провалил старт сезона, вследствие чего Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера. За 2 тура клуб набрал один пункт. «Фармацевты» проиграли «Хоффенхайму» и сыграли вничью с «Вердером».

    «Айнтрахт» к третьему туру чувствует себя уверенно. «Орлы» набрали максимальные 6 очков, обыграв «Вердер» и «Хоффенхайм». Сейчас клуб соревнуется с «Баварией» за первое место в таблице.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Байер» — фаворит букмекеров за 2.13, на победу «Айнтрахта» можно поставить с коэффициентом 3.40.

    • Эксперты LiveSport выпустили прогноз, в котором рассказали, добудет ли «Байер» первую победу в сезоне.

    • Искусственный интеллект считает, что «Байер» все же выиграет при счете 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

