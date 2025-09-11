Павел Пивоваров: Решение по лимиту находится в компетенции клубов

Генеральный директор московскогопрокомментировал предложение ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

«Решение по лимиту находится в компетенции клубов. Заявление руководителя Министерства спорта мы слышим. Хорошо то, что озвучивается плавное изменение, а не резкое. Если вы посмотрите на нашу летнюю трансферную кампанию, мы этот сигнал слышим. Ориентируемся на российских игроков», — сказал Пивоваров «Спорт-Экспрессу».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

Сейчас клубы РПЛ должны включать в заявку минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев