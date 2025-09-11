ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В Испании задержали болельщика за расистское поведение в адрес Мбаппе

    Фаната «Овьедо» арестовали по подозрению в проявлении расизма во время матча второго тура Ла Лиги против мадридского «Реала», сообщает Marca со ссылкой на национальную полицию Испании.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    По информации источника, мужчина во время игры издевательски изображал обезьяньи жесты и звуки в сторону нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Его личность удалось установить благодаря видеозаписям со стадиона. Материалы дела переданы в прокуратуру по расследованию преступлений на почве ненависти.

    Согласно испанскому законодательству, нарушителю грозит до трёх лет лишения свободы либо штраф от €60 тыс. до €650 тыс., а также запрет на посещение футбольных матчей.

    Инцидент произошёл 24 августа на арене «Карлос Тартьере», где «Реал» победил со счётом 3:0, а Мбаппе оформил дубль.

