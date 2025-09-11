В Испании задержали болельщика за расистское поведение в адрес Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации источника, мужчина во время игры издевательски изображал обезьяньи жесты и звуки в сторону нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Его личность удалось установить благодаря видеозаписям со стадиона. Материалы дела переданы в прокуратуру по расследованию преступлений на почве ненависти.
Согласно испанскому законодательству, нарушителю грозит до трёх лет лишения свободы либо штраф от €60 тыс. до €650 тыс., а также запрет на посещение футбольных матчей.
Инцидент произошёл 24 августа на арене «Карлос Тартьере», где «Реал» победил со счётом 3:0, а Мбаппе оформил дубль.