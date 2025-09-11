Мусиала, Дэвис и Ито должны вернуться в состав «Баварии» в ноябре

Мюнхенскаярассчитывает вернуть в состав трёх ключевых футболистов —— в ноябре, сообщает портал Bayern & Germany в социальной сети X.

Все три игрока пока не готовы к игровым нагрузкам, но проходят активный курс восстановления. Мусиала получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) 5 июля.

У Дэвиса в марте была диагностирована разрыв крестообразной связки правого колена во время выступления за сборную Канады. Ито же вновь получил травму — рецидив перелома правой плюсневой кости в апреле в игре с «Санкт‑Паули» (3:2).

Таким образом, возвращение всех троих в основной состав ожидается только к ноябрьским матчам.