ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 23:25
    • Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Бартон: Исак вёл себя как настоящий мерзавец, его следует освистывать на каждом стадионе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    Бывший футболист «Ньюкасла» Джои Бартон раскритиковал нападающего Александера Исака после его перехода в «Ливерпуль».

    Александер Исак — нападающий «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак — нападающий «Ливерпуля»

    «Если бы Александр Исак повредил крестообразную связку, "Ньюкасл" выплачивал бы ему зарплату до копейки на протяжении всего срока контракта. Так если эта преданность футбольного клуба игроку, то где же преданность игрока к клубу? Если Александр Исак получит травму, ему всё равно заплатят столько же.

    Вы показали всем с точки зрения инвестиций, что контракты ничего не стоят. А во-вторых, тем, кто его хвалит и похлопывает по спине, я считаю, что его следует освистывать на каждом стадионе за его поведение. Он вёл себя как настоящий мерзавец, и я думаю, нам нужно быть осторожными с последствиями поведения Исака. Футболисты — это наёмники», — приводит слова Бартона Purely Football.

  • Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты
  • Клубы АПЛ ищут баланс между громкими трансферами и финансовой устойчивостью
  • 05/09/2025

    • Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ботафого — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хаддад — Пигосси
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осорио — Йович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры