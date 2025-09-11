Бартон: Исак вёл себя как настоящий мерзавец, его следует освистывать на каждом стадионе

Бывший футболистраскритиковал нападающегопосле его перехода в

«Если бы Александр Исак повредил крестообразную связку, "Ньюкасл" выплачивал бы ему зарплату до копейки на протяжении всего срока контракта. Так если эта преданность футбольного клуба игроку, то где же преданность игрока к клубу? Если Александр Исак получит травму, ему всё равно заплатят столько же.

Вы показали всем с точки зрения инвестиций, что контракты ничего не стоят. А во-вторых, тем, кто его хвалит и похлопывает по спине, я считаю, что его следует освистывать на каждом стадионе за его поведение. Он вёл себя как настоящий мерзавец, и я думаю, нам нужно быть осторожными с последствиями поведения Исака. Футболисты — это наёмники», — приводит слова Бартона Purely Football.

Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.