Зидана могут назначить главным тренером сборной Франции после ЧМ-2026

Экс-футболистпланирует возглавить национальную сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, 53-летний специалист готов сменить Дидье Дешама, который ранее объявил, что мундиаль в США, Канаде и Мексике станет его последним крупным турниром у руля сборной.

Зидан внимательно следит за матчами Лиги 1 и европейских чемпионатов, ведёт заметки и уже разрабатывает собственные идеи относительно игрового стиля будущей французской команды.

В тренерской карьере Зидана «Реал» остаётся единственным клубом, которым он руководил. С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы мадридцы под его руководством трижды выигрывали Лигу чемпионов, дважды становились чемпионами Испании и дважды завоёвывали Суперкубок страны.