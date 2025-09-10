Форвард «Сент-Этьена» Лукас Стассин мог перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА планировал осуществить трансфер форварда «Сент-Этьена» Лукаса Стассина, однако получил отказ, сообщает «Чемпионат».

«Российский клуб проявил серьезный интерес к футболисту, но "Сент-Этьен" отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», — добавил источник «Чемпионата».

Лукас Стассин выступает за французский клуб с августа 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 18 миллионов евро