    Кобби МейнуПроблема роста: как успехи Мейну обернулись для него потерей места в составе «МЮ»
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
  • 13:17
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке
    Форвард «Сент-Этьена» Лукас Стассин мог перейти в ЦСКА

    Московский ЦСКА планировал осуществить трансфер форварда «Сент-Этьена» Лукаса Стассина, однако получил отказ, сообщает «Чемпионат».

    Лукас Стассин
    Лукас Стассин

    «Российский клуб проявил серьезный интерес к футболисту, но "Сент-Этьен" отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», — добавил источник «Чемпионата».

    Лукас Стассин выступает за французский клуб с августа 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 18 миллионов евро

  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
