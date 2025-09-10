Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, в котором сборнаяпринимала национальную команду. Встреча завершилась неожиданной победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник Боливии Мигель Терсерос, уверенно реализовав 11-метровый удар в компенсированное время первого тайма.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Боливия — Бразилия 1:0 Гол: 1:0 Miguel Terceros (пенальти) (45 + 4') Боливия: Карлос Лампе, Луис Акин, Диего Медина (Йомар Роча, 45'), Роберто Фернандес, Габриэль Вильямиль, Эрвин Вака (Hector Cuellar, 60'), Томе Робсон, Органиста Мигел, Efrain Morales, Enzo Monteiro (Кармело Альгараньяс, 70'), Moises Paniagua Бразилия: Алисон, Каю Энрике, Алешандро Рибейро, Фабрисио Бруно, Витиньо Силва (Маркос Маркиньос, 61'), Луис Энрике (Estevao Willian, 61'), Бруно Гимарайнс, Андрей Сантос (Жеан Лукас, 73'), Лукас Пакета, Самуэл Лино (Рафаэл Диас, 61'), Ришарлисон (Жоао Педро, 61') Предупреждения: Бруно Гимарайнс (80'), Фабрисио Бруно (85')

По итогам квалификации сборная Бразилии заняла пятое место в таблице КОНМЕБОЛ, набрав 28 очков и гарантировав себе путёвку на чемпионат мира. Боливия же благодаря этой победе поднялась на седьмую строчку (20 очков), что позволяет ей побороться за выход на мундиаль в межконтинентальных стыках.