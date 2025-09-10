1-й тайм Боливия — БразилияОнлайн
    Главный тренер сборной Бразилии Карло АнчелоттиБоливия — Бразилия. Онлайн, прямая трансляция
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
    Боливия — Бразилия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Бразилии
    В 18-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира состоится очная встреча сборных Боливии и Бразилии. Игра запланирована на 10 сентября 02:30 по мск.

    Для сборной Боливии этот матч крайне важен. Команда отстает на один пункт от 7-й строчки, которая позволяет через дополнительные поединки получить путевку на мундиаль. Таким образом, хозяев сегодня устроит только победа.

    Бразилия с 28 очками занимает второе место. Для нее эта игра носит формальный характер, но в случае поражения «избранные» могут опустить ниже.

    Многое будет зависеть от мотивации бразильцев. Боливия не побеждает Бразилию с 2009 года и проиграла ей последние 4 матча.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на игру: 3.30 на победу Боливии, 3.25 на ничью, 2.34 на победу Бразилии.

    • Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 2.21.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу сборной Бразилии со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Боливия — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

