Для сборной Боливии этот матч крайне важен. Команда отстает на один пункт от 7-й строчки, которая позволяет через дополнительные поединки получить путевку на мундиаль. Таким образом, хозяев сегодня устроит только победа.
Бразилия с 28 очками занимает второе место. Для нее эта игра носит формальный характер, но в случае поражения «избранные» могут опустить ниже.
Многое будет зависеть от мотивации бразильцев. Боливия не побеждает Бразилию с 2009 года и проиграла ей последние 4 матча.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на игру: 3.30 на победу Боливии, 3.25 на ничью, 2.34 на победу Бразилии.
- Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 2.21.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу сборной Бразилии со счетом 2:1.
Трансляция матча
