В 18-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира состоится очная встреча сборных. Игра запланирована на 10 сентября 02:30 по мск.

Для сборной Боливии этот матч крайне важен. Команда отстает на один пункт от 7-й строчки, которая позволяет через дополнительные поединки получить путевку на мундиаль. Таким образом, хозяев сегодня устроит только победа.

Бразилия с 28 очками занимает второе место. Для нее эта игра носит формальный характер, но в случае поражения «избранные» могут опустить ниже.

Многое будет зависеть от мотивации бразильцев. Боливия не побеждает Бразилию с 2009 года и проиграла ей последние 4 матча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на игру: 3.30 на победу Боливии, 3.25 на ничью, 2.34 на победу Бразилии.

Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 2.21.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу сборной Бразилии со счетом 2:1.

Трансляция матча

