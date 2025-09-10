ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Петер ШмейхельРейтинг вратарей «Манчестер Юнайтед»: от обиженного шотландца до великого датчанина Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борралю. У Чимаева есть новый соперник Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 14:15
    • «Барселона» объявила о травме Френки де Йонга
  • 13:58
    • Сборная Эфиопии согласна сыграть товарищеский матч с Россией
  • 13:50
    • Экс-форвард «Монако» Бен-Йеддер стал игроком турецкого «Сакарьяспора»
  • 13:45
    • L’Équipe: Зинедин Зидан возглавит сборную Францию после чемпионата мира 2026
  • 13:38
    • Источник: «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче»
  • 12:55
    • Клуб «Химки» был признан банкротом
    Боливия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.21

    Прогноз и ставки на Боливия — Бразилия
    Сборная Боливии по футболу
    9 сентября в 18-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Боливия и Бразилия. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Бразилия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Боливия

    Турнирное положение: сборная Боливии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает восьмое место.

    В активе команды 15 очков при пяти победах, двух матчах вничью и десяти поражениях. Боливия забила 16 мячей и пропустила 35 в свои ворота.

    Последние матчи: Венесуэла проиграла последний матч сборной Колумбии со счетом 0:3.

    Ранее в квалификации сборная разгромила Чили со счетом 3:0, но проиграла сборной Венесуэлы со счетом 0:2.

    В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, свела один матч вничью и три раза проиграла.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Боливия сможет попасть на чемпионат мира только в случае победы в этом матче и проигрыша Венесуэлы в параллельной игре. Одолеет ли Давид Голиафа?

    Бразилия

    Турнирное положение: сборная Бразилии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает вторую строчку.

    В активе команды 28 очков при восьми победах, четырех матчах вничью и пяти поражениях. Бразилия забила 24 мяча и пропустила 16 в свои ворота.

    • Последние матчи: Бразилия смогла разгромить сборную Чили со счетом 3:0 в последнем матче.

    Ранее в квалификации сборная минимально обыграла Парагвай (1:0) и сыграла вничью против Эквадора (0:0).

    В последних пяти матчах команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: После назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера дела у бразильцев стали улучшаться.

    Перед этим матчем сборная Бразилии решает лишь один вопрос: на каком месте команда завершит отборочный цикл. В случае ничьи или поражение есть риск отпуститься до четвертой позиции.

    Статистика для ставок

    • У Боливии всего одна победа в последних пяти матчах

    • Сборная Бразилии забивает в среднем больше мяча за игру

    • Сборная Боливии проиграла последний матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.25, а победа Боливии — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: Ожидаем в матче много голов. Сборные будут настроены атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.21.

    Прогноз: Возможная расслабленность бразильцев может сыграть плохую шутку с фаворитами. Можно сыграть на победе хозяев.

    Ставка: Победа Боливии в матче за 3.40.

    Боливия — Бразилия: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 10.09.202502:30. Боливия совершит чудо?
