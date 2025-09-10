ПерерывЭквадор — АргентинаОнлайн
    Боливия — Бразилия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Бразилии
    Боливия — Бразилия. Онлайн, прямая трансляция Эквадор — Аргентина. Онлайн, прямая трансляция Бросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 21:46
    • Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти
    В среду, 10 сентября, сборная Боливии примет сборную Бразилии в рамках 18-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Боливия — Бразилия 0:0
    Боливия: Карлос Лампе, Луис Акин, Диего Медина, Роберто Фернандес, Габриэль Вильямиль, Эрвин Вака, Томе Робсон, Органиста Мигел, Efrain Morales, Enzo Monteiro, Moises Paniagua Бразилия: Алисон, Каю Энрике, Алешандро Рибейро, Фабрисио Бруно, Витиньо Силва, Луис Энрике, Бруно Гимарайнс, Андрей Сантос, Лукас Пакета, Самуэл Лино, Ришарлисон

    Ход игры

    33' Удар Матеуса из-за пределов штрафной Бразилии был заблокирован и улетел на угловой для Боливии.

    33' Терсерос рвался в контр-атаку, троих пытался обыграть сразу, не вышло, уложили его на газон без фола и мяч отобрали бразильцы.

    31' Повреждение у Алешандро, медицинская бригада гостей приглашена на поле.

    30' Терсерос решился на резкий удар с ходу из-за пределов штрафной площади Бразилии, но сильно пробить по мячу не получилось и мяч потихонечку в руки вратарю прикатился.

    28' В позиционной атаке сборная Боливии сейчас. Пока до угроз воротам Бразилии не доходит.

    27' Терсерос убрал мяч под левую ногу, пробил в дальний угол ворот Бекера, но мяч мимо проскакал.

    25' Чуть снизился темп игры. Выплеснулись боливийцы, а бразильцы никуда и не спешили.

    23' И вот, спустя пару минут стерильного владения, продвинулись гости к чужой штрафной площади.

    22' Мяч у бразильцев, но бразильцы на своей половине поля. Успокаивают они тем самым то ли себя, то ли соперника.

    20' Гимарайнса сбили в центре поля, никуда не спешат бразильцы. Разыграли мяч назад, что характерно.

    18' Вновь боливийцы в атаке, очень заряженными вышли хозяевами, чувствуется это в каждом эпизоде.

    17' Терсерос нанес удар из пределов штрафной Бразилии, Бекер перевел удар на угловой.

    16' Нанес Матеус пару ударов, оба впрочем были заблокированы защитниками гостей.

    14' Получилось у бразильцев взять мяч под контроль, тем самым отодвинули они игру от своих ворот.

    12' Терсерос нанес удар со штрафного, мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

    11' Паньягуа заработал перспективный штрафной. Пакета нарушил правила.

    10' Инициатива у хозяев, бразильцы за линей мяча, прижаты они к воротам. Отличный настрой у игроков сборной Боливии.

    9' Удар Матеуса заблокирован защитниками Бразилии.

    8' Прострел с правого фланга атаки Боливии совершил Медина, на ударной позиции был Монтейро, но не попал по мячу нападающий хозяев.

    7' Акин решился на удар метров с 30, не без труда в прыжке отразил удар Бекер.

    7' Уверенно владеют мячом хозяева поля. Им сегодня обязательно нужно побеждать.

    5' Медина прорывался по правому флангу атаки Боливии, заработан угловой.

    4' А теперь контроль мяча от Боливии. Пока в основном в центре поля.

    2' Слишком сильной вышла подача с углового, мяч перелетев всех, покинул пределы поля.

    2' Ринусь в атаку бразильцы после непродолжительного контроля мяча, заработан угловой у ворот Боливии.

    1' Матч начался! Бразилия разыграла мяч с центра поля.

    До матча

    02:28 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

    02:20 Матч пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипаль дель Альто» находящийся на высоте 4,088 метров над уровнем моря и вмещающем 23 000 зрителей.

    02:10 Главным арбитром матча будет чилиец Кристиан Гарай.

    Стартовые составы команд

    Боливия: Лампе, Акин, Моралес, Паньягуа, Медина, Фернандес, Вильямиль, Вака, Матеус, Терсерос, Монтейро.

    Бразилия: Бекер, Витиньо, Алешандро, Бруно, Энрике, Сантос, Гимарайнс, Лино, Пакета, Энрике, Ришарлисон.

    Боливия

    Сборная Боливии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает восьмое место. В активе команды 15 очков при пяти победах, двух матчах вничью и десяти поражениях. Боливия забила 16 мячей и пропустила 35 в свои ворота. Венесуэла проиграла последний матч сборной Колумбии со счетом 0:3. Ранее в квалификации сборная разгромила Чили со счетом 3:0, но проиграла сборной Венесуэлы со счетом 0:2. В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, свела один матч вничью и три раза проиграла.

    Боливия сможет попасть на чемпионат мира только в случае победы в этом матче и проигрыша Венесуэлы в параллельной игре. Одолеет ли Давид Голиафа? В составе сборной Боливии все в строю.

    Бразилия

    Сборная Бразилии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает вторую строчку. В активе команды 28 очков при восьми победах, четырех матчах вничью и пяти поражениях. Бразилия забила 24 мяча и пропустила 16 в свои ворота. Бразилия смогла разгромить сборную Чили со счетом 3:0 в последнем матче. Ранее в квалификации сборная минимально обыграла Парагвай (1:0) и сыграла вничью против Эквадора (0:0). В последних пяти матчах команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    После назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера дела у бразильцев стали улучшаться. Перед этим матчем сборная Бразилии решает лишь один вопрос: на каком месте команда завершит отборочный цикл. В случае ничьи или поражение есть риск отпуститься до четвертой позиции. В составе сборной Бразилии все в строю.

    Личные встречи

    За всю историю команды сыграли 33 матча. В 24 играх победила Бразилия, в 5 Боливия, оставшиеся 4 матча завершились вничью.

