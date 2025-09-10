Боливия — Бразилия. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
33' Удар Матеуса из-за пределов штрафной Бразилии был заблокирован и улетел на угловой для Боливии.
33' Терсерос рвался в контр-атаку, троих пытался обыграть сразу, не вышло, уложили его на газон без фола и мяч отобрали бразильцы.
31' Повреждение у Алешандро, медицинская бригада гостей приглашена на поле.
30' Терсерос решился на резкий удар с ходу из-за пределов штрафной площади Бразилии, но сильно пробить по мячу не получилось и мяч потихонечку в руки вратарю прикатился.
28' В позиционной атаке сборная Боливии сейчас. Пока до угроз воротам Бразилии не доходит.
27' Терсерос убрал мяч под левую ногу, пробил в дальний угол ворот Бекера, но мяч мимо проскакал.
25' Чуть снизился темп игры. Выплеснулись боливийцы, а бразильцы никуда и не спешили.
23' И вот, спустя пару минут стерильного владения, продвинулись гости к чужой штрафной площади.
22' Мяч у бразильцев, но бразильцы на своей половине поля. Успокаивают они тем самым то ли себя, то ли соперника.
20' Гимарайнса сбили в центре поля, никуда не спешат бразильцы. Разыграли мяч назад, что характерно.
18' Вновь боливийцы в атаке, очень заряженными вышли хозяевами, чувствуется это в каждом эпизоде.
17' Терсерос нанес удар из пределов штрафной Бразилии, Бекер перевел удар на угловой.
16' Нанес Матеус пару ударов, оба впрочем были заблокированы защитниками гостей.
14' Получилось у бразильцев взять мяч под контроль, тем самым отодвинули они игру от своих ворот.
12' Терсерос нанес удар со штрафного, мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.
11' Паньягуа заработал перспективный штрафной. Пакета нарушил правила.
10' Инициатива у хозяев, бразильцы за линей мяча, прижаты они к воротам. Отличный настрой у игроков сборной Боливии.
9' Удар Матеуса заблокирован защитниками Бразилии.
8' Прострел с правого фланга атаки Боливии совершил Медина, на ударной позиции был Монтейро, но не попал по мячу нападающий хозяев.
7' Акин решился на удар метров с 30, не без труда в прыжке отразил удар Бекер.
7' Уверенно владеют мячом хозяева поля. Им сегодня обязательно нужно побеждать.
5' Медина прорывался по правому флангу атаки Боливии, заработан угловой.
4' А теперь контроль мяча от Боливии. Пока в основном в центре поля.
2' Слишком сильной вышла подача с углового, мяч перелетев всех, покинул пределы поля.
2' Ринусь в атаку бразильцы после непродолжительного контроля мяча, заработан угловой у ворот Боливии.
1' Матч начался! Бразилия разыграла мяч с центра поля.
До матча
02:28 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!
02:20 Матч пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипаль дель Альто» находящийся на высоте 4,088 метров над уровнем моря и вмещающем 23 000 зрителей.
02:10 Главным арбитром матча будет чилиец Кристиан Гарай.
Стартовые составы команд
Боливия: Лампе, Акин, Моралес, Паньягуа, Медина, Фернандес, Вильямиль, Вака, Матеус, Терсерос, Монтейро.
Бразилия: Бекер, Витиньо, Алешандро, Бруно, Энрике, Сантос, Гимарайнс, Лино, Пакета, Энрике, Ришарлисон.
Боливия
Сборная Боливии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает восьмое место. В активе команды 15 очков при пяти победах, двух матчах вничью и десяти поражениях. Боливия забила 16 мячей и пропустила 35 в свои ворота. Венесуэла проиграла последний матч сборной Колумбии со счетом 0:3. Ранее в квалификации сборная разгромила Чили со счетом 3:0, но проиграла сборной Венесуэлы со счетом 0:2. В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, свела один матч вничью и три раза проиграла.
Боливия сможет попасть на чемпионат мира только в случае победы в этом матче и проигрыша Венесуэлы в параллельной игре. Одолеет ли Давид Голиафа? В составе сборной Боливии все в строю.
Бразилия
Сборная Бразилии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает вторую строчку. В активе команды 28 очков при восьми победах, четырех матчах вничью и пяти поражениях. Бразилия забила 24 мяча и пропустила 16 в свои ворота. Бразилия смогла разгромить сборную Чили со счетом 3:0 в последнем матче. Ранее в квалификации сборная минимально обыграла Парагвай (1:0) и сыграла вничью против Эквадора (0:0). В последних пяти матчах команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
После назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера дела у бразильцев стали улучшаться. Перед этим матчем сборная Бразилии решает лишь один вопрос: на каком месте команда завершит отборочный цикл. В случае ничьи или поражение есть риск отпуститься до четвертой позиции. В составе сборной Бразилии все в строю.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 33 матча. В 24 играх победила Бразилия, в 5 Боливия, оставшиеся 4 матча завершились вничью.
