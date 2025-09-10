Боливия — Бразилия. Онлайн, прямая трансляция

В среду, 10 сентября, сборная Боливии примет сборную Бразилии в рамках 18-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Боливия — Бразилия 0:0 Боливия: Карлос Лампе, Луис Акин, Диего Медина, Роберто Фернандес, Габриэль Вильямиль, Эрвин Вака, Томе Робсон, Органиста Мигел, Efrain Morales, Enzo Monteiro, Moises Paniagua Бразилия: Алисон, Каю Энрике, Алешандро Рибейро, Фабрисио Бруно, Витиньо Силва, Луис Энрике, Бруно Гимарайнс, Андрей Сантос, Лукас Пакета, Самуэл Лино, Ришарлисон

Ход игры

33' Удар Матеуса из-за пределов штрафной Бразилии был заблокирован и улетел на угловой для Боливии.

33' Терсерос рвался в контр-атаку, троих пытался обыграть сразу, не вышло, уложили его на газон без фола и мяч отобрали бразильцы.

31' Повреждение у Алешандро, медицинская бригада гостей приглашена на поле.

30' Терсерос решился на резкий удар с ходу из-за пределов штрафной площади Бразилии, но сильно пробить по мячу не получилось и мяч потихонечку в руки вратарю прикатился.

28' В позиционной атаке сборная Боливии сейчас. Пока до угроз воротам Бразилии не доходит.

27' Терсерос убрал мяч под левую ногу, пробил в дальний угол ворот Бекера, но мяч мимо проскакал.

25' Чуть снизился темп игры. Выплеснулись боливийцы, а бразильцы никуда и не спешили.

23' И вот, спустя пару минут стерильного владения, продвинулись гости к чужой штрафной площади.

22' Мяч у бразильцев, но бразильцы на своей половине поля. Успокаивают они тем самым то ли себя, то ли соперника.

20' Гимарайнса сбили в центре поля, никуда не спешат бразильцы. Разыграли мяч назад, что характерно.

18' Вновь боливийцы в атаке, очень заряженными вышли хозяевами, чувствуется это в каждом эпизоде.

17' Терсерос нанес удар из пределов штрафной Бразилии, Бекер перевел удар на угловой.

16' Нанес Матеус пару ударов, оба впрочем были заблокированы защитниками гостей.

14' Получилось у бразильцев взять мяч под контроль, тем самым отодвинули они игру от своих ворот.

12' Терсерос нанес удар со штрафного, мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

11' Паньягуа заработал перспективный штрафной. Пакета нарушил правила.

10' Инициатива у хозяев, бразильцы за линей мяча, прижаты они к воротам. Отличный настрой у игроков сборной Боливии.

9' Удар Матеуса заблокирован защитниками Бразилии.

8' Прострел с правого фланга атаки Боливии совершил Медина, на ударной позиции был Монтейро, но не попал по мячу нападающий хозяев.

7' Акин решился на удар метров с 30, не без труда в прыжке отразил удар Бекер.

7' Уверенно владеют мячом хозяева поля. Им сегодня обязательно нужно побеждать.

5' Медина прорывался по правому флангу атаки Боливии, заработан угловой.

4' А теперь контроль мяча от Боливии. Пока в основном в центре поля.

2' Слишком сильной вышла подача с углового, мяч перелетев всех, покинул пределы поля.

2' Ринусь в атаку бразильцы после непродолжительного контроля мяча, заработан угловой у ворот Боливии.

1' Матч начался! Бразилия разыграла мяч с центра поля.

До матча

02:28 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

02:20 Матч пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипаль дель Альто» находящийся на высоте 4,088 метров над уровнем моря и вмещающем 23 000 зрителей.

02:10 Главным арбитром матча будет чилиец Кристиан Гарай.

Стартовые составы команд

Боливия: Лампе, Акин, Моралес, Паньягуа, Медина, Фернандес, Вильямиль, Вака, Матеус, Терсерос, Монтейро.

Бразилия: Бекер, Витиньо, Алешандро, Бруно, Энрике, Сантос, Гимарайнс, Лино, Пакета, Энрике, Ришарлисон.

Боливия

Сборная Боливии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает восьмое место. В активе команды 15 очков при пяти победах, двух матчах вничью и десяти поражениях. Боливия забила 16 мячей и пропустила 35 в свои ворота. Венесуэла проиграла последний матч сборной Колумбии со счетом 0:3. Ранее в квалификации сборная разгромила Чили со счетом 3:0, но проиграла сборной Венесуэлы со счетом 0:2. В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, свела один матч вничью и три раза проиграла.

Боливия сможет попасть на чемпионат мира только в случае победы в этом матче и проигрыша Венесуэлы в параллельной игре. Одолеет ли Давид Голиафа? В составе сборной Боливии все в строю.

Бразилия

Сборная Бразилии после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает вторую строчку. В активе команды 28 очков при восьми победах, четырех матчах вничью и пяти поражениях. Бразилия забила 24 мяча и пропустила 16 в свои ворота. Бразилия смогла разгромить сборную Чили со счетом 3:0 в последнем матче. Ранее в квалификации сборная минимально обыграла Парагвай (1:0) и сыграла вничью против Эквадора (0:0). В последних пяти матчах команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

После назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера дела у бразильцев стали улучшаться. Перед этим матчем сборная Бразилии решает лишь один вопрос: на каком месте команда завершит отборочный цикл. В случае ничьи или поражение есть риск отпуститься до четвертой позиции. В составе сборной Бразилии все в строю.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 33 матча. В 24 играх победила Бразилия, в 5 Боливия, оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.21