ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
    Все новости спорта

    Аргентина уступила Эквадору в рамках отбора ЧМ-2026

    Эквадор — Аргентина: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Эквадора ЧМ-2026
    Сборная Аргентины завершила квалификацию ЧМ-2026 поражением. В заключительном туре отборочного этапа команда Лионеля Скалони уступила Эквадору со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Эннер Валенсия.

    Лионель Скалони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Скалони

    Обе команды заканчивали встречу вдесятером: у гостей красную карточку получил Николас Отаменди, у хозяев — Мойзес Кайседо. Лионель Месси участие в матче не принимал.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Эквадор — Аргентина 1:0
    Гол: 1:0 Эннер Валенсия (пенальти) (45 + 13') Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Мойсес Кайседо, Гонсало Плата (Kевин Родригес, 69'), Педро Вите, Нильсон Ангуло (Хорди Альсивар, 59'), Эннер Валенсия (Кендри Паэс, 59'), Анхело Пресиадо (Джон Йебоа, 46') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Леонардо Балерди, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 68'), Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес (Франко Мастантуоно, 62'), Родриго Де Пауль (Джовани Ло Чельсо, 69'), Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63'), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Хуан Фойт, 38') Предупреждения: Лаутаро Мартинес (8'), Мойсес Кайседо (16'), Гонсало Плата (26'), Анхело Пресиадо (45'), Мойсес Кайседо (50'), Николас Тальяфико (65'), Леонардо Балерди (80') Удаление: Николас Отаменди (31')

    По итогам отбора Аргентина набрала 38 очков в 18 встречах, Эквадор — 29. Обе сборные квалифицировались на чемпионат мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Напомним, Аргентина будет защищать титул действующего чемпиона мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Избежит ли «Коринтианс» сенсации в Кубке?
  • «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Да Силва — Сьерра
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зенит Пенза — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры