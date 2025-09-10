Аргентина уступила Эквадору в рамках отбора ЧМ-2026

Сборнаязавершила квалификацию ЧМ-2026 поражением. В заключительном туре отборочного этапа команда Лионеля Скалони уступиласо счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил

Обе команды заканчивали встречу вдесятером: у гостей красную карточку получил Николас Отаменди, у хозяев — Мойзес Кайседо. Лионель Месси участие в матче не принимал.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Эквадор — Аргентина 1:0 Гол: 1:0 Эннер Валенсия (пенальти) (45 + 13') Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Мойсес Кайседо, Гонсало Плата (Kевин Родригес, 69'), Педро Вите, Нильсон Ангуло (Хорди Альсивар, 59'), Эннер Валенсия (Кендри Паэс, 59'), Анхело Пресиадо (Джон Йебоа, 46') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Леонардо Балерди, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 68'), Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес (Франко Мастантуоно, 62'), Родриго Де Пауль (Джовани Ло Чельсо, 69'), Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63'), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Хуан Фойт, 38') Предупреждения: Лаутаро Мартинес (8'), Мойсес Кайседо (16'), Гонсало Плата (26'), Анхело Пресиадо (45'), Мойсес Кайседо (50'), Николас Тальяфико (65'), Леонардо Балерди (80') Удаление: Николас Отаменди (31')

По итогам отбора Аргентина набрала 38 очков в 18 встречах, Эквадор — 29. Обе сборные квалифицировались на чемпионат мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Напомним, Аргентина будет защищать титул действующего чемпиона мира.