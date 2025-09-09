ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Смолов: Ужесточение лимита на легионеров надо было делать раньше

    Футбол
    Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.

    Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось, — цитирует Смолова "СЭ".

    Ранее сообщалось, что уже со следующего сезона лимит на иностранцев в отечественном футболе будет ужесточен.

