Алексей Миранчук: Рад, что забили и порадовали болельщиков

Полузащитник сборнойпрокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче со сборной(4:1).

«Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков. Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Ранее сборная России провела матч со сборной Иордании 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершившийся вничью 0:0. Команда Валерия Карпина демонстрирует уверенную игру, продлив беспроигрышную серию до 19 матчей.