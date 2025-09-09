ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кейн: Я очень рад, что перешел в «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил экс-форварду сборной Англии Майклу Оуэну на критику в свой адрес после перехода в мюнхенский клуб.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Каждый имеет право на мнение. Я немного общался с ним, но не знаю его близко. Конечно, он легенда АПЛ и сборной Англии, я уважаю его как человека. Но, как он понимает, у каждого футболиста свой путь, свои решения и мотивация. Он намекал, что я ушёл только за трофеями, но для меня это было желание играть на самом высоком уровне как можно дольше. Я счастлив, что участвую в больших матчах — в чемпионских гонках, Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира.

    Я чувствую, что прогрессирую как игрок, расширяю свои границы в плане результативности. Сейчас невозможно полностью не слышать, что говорят вокруг, но я уверен, что принял правильное решение. Очень рад, что перешёл в "Баварию" и счастлив здесь», — приводит слова Кейна Daily Mail.

    Напомним, 32-летний Кейн ушел из «Тоттенхэма» летом 2023 года.

