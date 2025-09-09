Дзамбротта: В матче «Ювентус» — «Интер» будет великая битва

Бывший футболист сборной Италиивысказался о предстоящем матче между

«Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам против обороны "Ювентуса". Это будет великая битва. А затем и в полузащите с Бареллой и остальными против Локателли и Кефрена Тюрама. Будет много единоборств. В конце концов это дерби Италии, фантастическая атмосфера, игра всегда напряжённая, даже если это всего лишь 3-й тур. "Интер" захочет реабилитироваться после поражения от Удинезе», — приводит слова Дзамбротты Football Italia.

Матч 3-го тура итальянской Серии А состоится в субботу, 13 сентября. Начало — в 19:00 мск.