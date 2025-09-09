1-й таймНорвегия — МолдоваОнлайн
    Азербайджан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026

    Азербайджан — Украина: счет матча 1:1, обзор голов

    Азербайджан сыграл вничью с Украиной (1:1) в матче 2-го тура группы D квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Азербайджан
    Азербайджан

    У гостей единственный гол забил Георгий Судаков на 51-й минуте.

    Азербайджан сумел сравнять счет на 72-й минуте благодаря голу Эмина Махмудова с пенальти.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D
    Азербайджан — Украина 1:1
    Голы: 0:1 Георгий Судаков (51'), 1:1 Эмин Махмудов (пенальти) (72') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Элвин Джафаргулиев, Антон Кривоцюк, Бахлул Мустафазаде, Эмин Махмудов, Махир Эмрели (Муса Гурбанлы, 66'), Ренат Дадашов (Anatoliy Nuriev, 66'), Рустам Ахмедзаде (Турал Байрамов, 53'), Qismat Aliyev (Аббас Гусейнов, 66'), Elvin Badalov, Abdulakh Khaybulayev (Sabuhi Abdullazade, 78') Украина: Даниэль Бырлиджа, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко (Назар Волошин, 75'), Иван Калюжный (Егор Ярмолюк, 61'), Олег Андреевич Очеретько (Николай Шапаренко, 75'), Александр Зинченко (Богдан Михайличенко, 86'), Владислав Ванат (Артем Довбик, 61') Предупреждения: Ренат Дадашов (42'), Иван Калюжный (57'), Александр Зинченко (71'), Эмин Махмудов (84'), Николай Шапаренко (90 + 3'), Шахрудин Магомедалиев (90 + 5')

    После этого матча Азербайджан занимает 4-е место в своей группе (1 очко). Украина — на 3-й позиции (1).

