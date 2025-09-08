ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, как проходит восстановления игрока после разрыва крестообразной связки.

    Константин Тюкавин
    Константин Тюкавин

    «Постоянно общаюсь с Тюкавиным. Он уже, считай, последний месяц в общей группе. Без ограничений работает с командой. Все равно надо почувствовать: одно дело тренировочный процесс, а любая игра, с кем бы ни выходил, это выброс адреналина. Не хочу ничего загадывать. Есть врачи, но, думаю, есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со "Спартаком" в ближайшем туре», — сказал Сафонов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    23-летний Тюкавин уже выходил на поле в матче против молодежного состава «Динамо» (2:1) 7 сентября. Последний раз он играл в официальной игре 2 марта в гостях с «Ростовом».

    В 8-м туре РПЛ «Динамо» дома сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 13 сентября.

