Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»

Агент форварда московского «Динамо»Алексей Сафонов рассказал, как проходит восстановления игрока после разрыва крестообразной связки.

«Постоянно общаюсь с Тюкавиным. Он уже, считай, последний месяц в общей группе. Без ограничений работает с командой. Все равно надо почувствовать: одно дело тренировочный процесс, а любая игра, с кем бы ни выходил, это выброс адреналина. Не хочу ничего загадывать. Есть врачи, но, думаю, есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со "Спартаком" в ближайшем туре», — сказал Сафонов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

23-летний Тюкавин уже выходил на поле в матче против молодежного состава «Динамо» (2:1) 7 сентября. Последний раз он играл в официальной игре 2 марта в гостях с «Ростовом».

В 8-м туре РПЛ «Динамо» дома сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 13 сентября.