    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

    Футбол Сборная Азербайджана
    Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    «Контракт между руководством АФФА и португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Главный тренер сборной Азербайджана U21 Айхан Аббасов будет руководить нашей национальной командой в отборочном матче к чемпионату мира — 2026 с Украиной», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

    В 1-м туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии со счётом 0:5 и сейчас занимает последнее место в таблице группы D.

    Ранее Фернанду Сантуш возглавлял такие клубы и сборные как «Бешикташ», «Бенфика», «Спортинг», «Порту», ПАОК, АЕК, «Панатинаикос», а также национальные команды Португалии, Греции и Польши.

