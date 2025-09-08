Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

Португальский специалистпокинул пост главного тренера сборнойпо футболу.

«Контракт между руководством АФФА и португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Главный тренер сборной Азербайджана U21 Айхан Аббасов будет руководить нашей национальной командой в отборочном матче к чемпионату мира — 2026 с Украиной», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

В 1-м туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии со счётом 0:5 и сейчас занимает последнее место в таблице группы D.

Ранее Фернанду Сантуш возглавлял такие клубы и сборные как «Бешикташ», «Бенфика», «Спортинг», «Порту», ПАОК, АЕК, «Панатинаикос», а также национальные команды Португалии, Греции и Польши.