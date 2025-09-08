Мостовой: Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны

Известный в прошлом футболиствысказался о конфликте между главным тренероми наставником

«Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны. По поводу того эпизода: да, скорее всего, это просто желтая. Кордоба просто напугал ногой, ничего такого. А эмоции они были везде и всегда будут. Сложись ситуация в обратную сторону, поверьте мне, футболисты "Краснодара" тоже кричали бы и хлопали.

Я тысячу раз проходил такие ситуации. Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем туре ЦСКА и «Краснодар» провели очный поединок, который завершился со счетом 1:1.