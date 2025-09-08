Стало известно, у кого наибольшие шансы возглавить «Байер»

Экс-главный тренер сборной Данииявляется фаворитом на пост наставника леверкузенского, информирует журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, переговоры между «фармацевтами» и 53-летним тренером продвигаются. Ожидается, что на следующей неделе Юльманн будет представлен как новый главный тренер команды.

Последнее место работы Каспера Юльманна — сборная Дании, которой он руководил с августа 2020 года по июль 2024-го.

Под его началом датчане участвовали в Евро-2020 (проведенном в 2021 году из-за пандемии), где сумели произвести сенсацию, дойдя до полуфинала и уступив там в дополнительное время сборной Англии со счетом 1:2.

Напомним, недавно «Байер» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера всего после трех матчей. Он был назначен летом 2025 года.